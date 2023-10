Twee op twee in Superprestige, vier op vier in Ruddervoorde: Belgische favoriet weer de koning in zijn speeltuin

In Ruddervoorde stond op zaterdag de tweede manche in de Superprestige op het programma. En dat leverde toch wel leuke cross op. Bij de mannen was het de vraag wie het gat van Thibau Nys zou invullen.

Thibau Nys was er niet bij in Ruddervoorde en dus konden Eli Iserbyt & co een goede zaak doen met oog op het klassement in de Superprestige. Iserbyt had de eerste manche al gewonnen en won de voorbije drie jaren ook in Ruddervoorde.

In een vrij gesloten race kregen we elke ronde opnieuw wel een paar andere renners aan het front. Een kopgroep van zes scheidde zich af, maar gaandeweg kregen we toch weer een grotere groep en na driekwart van de race waren we met meer dan tien voorin.

Vier op vier voor Iserbyt

Van der Haar ontbond zijn duivels en kreeg daarbij Iserbyt en Vanthourenhout bij zich. Die drie leken het onder elkaar te gaan uitmaken en dat bleek uiteindelijk ook, want Sweeck en de rest kwamen uiteindelijk te laat.

Iserbyt pakte uit met een ultieme poging halfweg de laatste ronde en hij reed van der Haar en Vanthourenhout meteen op een ferme achterstand. Zo reden de drie uiteindelijk ook over de streep, ook al kwam van der Haar nog ferm opzetten. Twee op twee in de Superprestige, vier op vier in Ruddervoorde: Iserbyt is dik in orde.