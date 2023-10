Van der Haar neemt geen blad voor de mond: "F*cking zwaar - halfweg koers zullen er al een paar dode rondrijden"

In het zand van Ruddervoorde is het ook onder meer uitkijken naar Lars van der Haar. Op explosieve parcoursen waarbij de start belangrijk is, kan de Nederlander zeker een rol spelen.

In 2022 hield pech Lars van der Haar van de zege in Ruddervoorde en dus aast hij op revanche. "Ik wil altijd winnen", klinkt het bij Play Sports. "Het parcours is goed veranderd, het is echt facking zwaar." "Het ligt allemaal zo kort op elkaar en er is ook veel modder. Je hebt een snel stuk aan de finish, maar daar ben je ook weer snel doorheen." Heel veel zin in "Het loopt lekker met mij, ik ben benieuwd hoe het vandaag met mij gaat lopen. Ik denk dat er hier halfkoers al een paar dode mensen gaan rondrijden." "Ik hoop dat ik zelf pas na de finish kapotga. Ik hoop op een goede start, het is een leuk parcours en ik heb er heel veel zin in."