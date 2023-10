Michael Vanthourenhout beseft maar al te goed: "Het had veel erger kunnen zijn"

MIchael Vanthourenhout moest zaterdag in Ruddervoorde tevreden zijn met een derde plaats. Hij reed nochtans lang op kop.

Vanthourenhout koerste vaak op kop in Ruddervoorde om de koers hard te maken, verklaarde hij achteraf. "Enerzijds denk ik dat ik daarom misschien iets te veel werk heb opgeknapt, anderzijds wilde ik steeds veilig in de voorposten zitten bij elk obstakel."

Toch besefte Vanthourenhout achteraf dat hij misschien te veel werk had opgeknapt. "Tot halverwege bleef het steeds weer wat bij elkaar komen op de weg. Ik heb veel werk gedaan. Misschien wel teveel, want er was ook wel veel wind."

Toch was de Europese kampioen tevreden dat hij nog op het podium eindigde. "Het had veel erger kunnen zijn, als je ziet dat ik in de laatste ronde bijna werd ingehaald door zes, zeven man. Maar voor het werk dat ik heb gedaan ben ik natuurlijk niet beloond."

EK in Ponchâteau

Toch is een nieuwe podiumplaats opnieuw een opsteker voor Vanthourenhout richting het EK van volgende week zondag in Ponchâteau. "Ik hoop dat er nu nog een paar procentjes bijkomen. Dan komt er met de Koppenberg (1/11) nog een heel zware wedstrijd tussendoor en gaan we het volgende week wel zien."