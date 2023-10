Alberto Contador heeft duidelijk advies voor toptalent die voor het eerst naar de Tour trekt

Alberto Contador heeft met Juan Ayuso wellicht eindelijk een opvolger als Spanjaard die een grote ronde kan winnen. Intussen geeft Contador Ayuso ook advies.

Alberto Contador won in zijn carrière twee keer de Giro, de Tour en de Vuelta en weet dus wat het is om als eindwinnaar op het podium van een grote ronde te staan. Zijn jongere landgenoot Juan Ayuso (21) werd vorig jaar al derde in de Vuelta.

Dit jaar moest de jonge Spanjaard zijn meerdere erkennen in de dominantie van Jumbo-Visma, dat het volledige podium bezette in de Vuelta met Kuss, Vingegaard en Roglic. Ayuso moest vrede nemen met de vierde plaats.

Tour de France

Intussen heeft Ayuso wel zijn voorkeur uitgesproken om volgend jaar aan de start te staan van de Tour. In dat kader probeerde Contador Ayuso ook wat advies te geven. "Ik denk dat hij weet dat het belangrijkste is om 100% voorbereid te zijn. Onderweg zal dan blijken hoe fit je bent."

"De Tour is wel een andere wedstrijd dan de Vuelta en de Giro. Er gebeuren veel dingen voor je in de bergen komt. Maar ik denk dat hij het goed zal doen. Qua sportieve resultaten is hij erg volwassen, mentaal is hij dat nog meer."