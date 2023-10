Geen onzekerheid meer voor Laurens De Plus: nieuw contract getekend voor meerdere jaren

Laurens De Plus (28) blijft dan toch langer bij INEOS Grenadiers. De Belg heeft zijn contract met enkele jaren verlengd bij de Britse ploeg.

Laurens De Plus vond dit jaar eindelijk zijn oude niveau terug en presteerde ook goed in de Giro. Hij werd zelf tiende en mocht ook mee naar de Vuelta. Maar in de ploegentijdrit liep het al snel mis, De Plus viel en moest opgeven met een heupblessure.

Maar INEOS Grenadiers behoudt toch het vertrouwen in De Plus en gaf hem een nieuw contract tot eind 2026. "Ik ben zo blij dat ik nog drie jaar bij het team kan blijven", zegt De Plus op de sociale media van INEOS Grenadiers. "Hopelijk kan ik de komende jaren beter blijven worden."

"Ik hoop dat ik het vertrouwen van het team terug kan betalen door wat mooie wedstrijden te winnen met mijn ploeggenoten. Mijn doel is om zoveel mogelijk grote ronden te winnen als ploeggenoot en ik denk dat INEOS Grenadiers daar het beste team voor is", zegt De Plus nog.

Rodriguez en Thomas

De Plus is naast kopmannen Carlos Rodriguez en Geraint Thomas de tweede renner die een contractverlenging krijgt bij INEOS Grenadiers. Andrew August en Óscar Rodriguez komen het team dan weer versterken in 2024.