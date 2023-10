Mathieu van der Poel overweegt blinde vlek te vullen in "speciaal jaar" 2024

Mathieu van der Poel kende dit jaar een bijzonder goed jaar met winst in twee Monumenten en op het WK. Hoe dan ook wordt 2024 een speciaal jaar.

Het wordt speciaal omdat we de Nederlander altijd goed gaan herkennen in zijn witte trui met de vijf strepen. Maar ook qua programma wordt het speciaal. Van der Poel wil op de Spelen in Parijs schitteren in het mountainbiken.

Maar de Olympische cross country-wedstrijd staat volgend jaar op maandag 29 juli op het programma. Dat is acht dagen na de Tour-slotrit in Nice. En dan past de Tour daar niet helemaal in, omdat het mountainbiken een specifieke voorbereiding vraagt.

Van der Poel naar de Vuelta?

Door de Spelen en het WK dat opnieuw eind september wordt gereden, zou de Vuelta een mogelijkheid zijn voor Van der Poel. Spanje is momenteel wel een blinde vlek voor Van der Poel. Dit jaar was er wel de start van de Tour in het Baskenland, maar een echte Spaanse wedstrijd is al van het WK in 2014 in Ponferrada geleden, toen nog bij de beloften.

"Volgend jaar is een mogelijkheid, vanwege de Olympische Spelen", vertelde de wereldkampioen bij Eurosport. "Het is een speciaal seizoen. Ik overweeg het. We weten nog niet wat we zullen doen, maar de Vuelta is een optie voor volgend jaar."