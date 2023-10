Opnieuw tweede: Eli Iserbyt voelt nu al de invloed van Van Aert en Van der Poel in het veldrijden

Eli Iserbyt won de afgelopen seizoenen altijd wel een een paar keer in het begin van het seizoen. Maar dit jaar was hij nog maar twee keer de beste.

Iserbyt was in Overijse en Ruddervoorde de beste, in Beringen, Waterloo, Ardooie en Maasmechelen was Iserbyt telkens tweede. Vorig seizoen had Iserbyt eind oktober al vijf overwinningen op zijn naam staan, maar aan zijn niveau ligt het dus niet.

Het niveau ligt dit seizoen ook gewoon veel dichter bij elkaar, dat erkent ook Iserbyt. "Misschien wel het hoogste van de voorbije vier jaren. Iedereen lijkt te beseffen dat het nu moet gebeuren, voor Wout en Mathieu er zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Iedereen wil winnen in oktober of november

Net als Iserbyt beseffen ook renners zoals Vanthourenhout, Van der Haar, Iserbyt en Sweeck dat de eerste maanden belangrijk zijn, in plaats van een zo constant mogelijk seizoen te rijden. De focus ligt nu bij iedereen op die eerste maanden.

"Wie wil winnen, moet het in oktober of november doen. Als je realistisch bent, is winnen in december en januari praktisch onmogelijk. Dat maakt dat iedereen nu gelijk van bij de start van het seizoen wakker is", zegt Iserbyt nog.