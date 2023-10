Sanne Cant offert zich op voor nieuwe discipline op het EK veldrijden in Ponchâteau

Het EK veldrijden in het Franse Ponchâteau gaat vrijdag al van start met een Mixed Relay. België is één van de slechts zes deelnemers.

De Mixed Relay werd op het WK in het Amerikaanse Fayetteville voor het eerst geïntroduceerd als test, dit jaar was er in Hoogerheide het eerste echte WK. Dat werd toen gewonnen door de Nederlanders, voor de Britten en de Belgen.

De discipline wordt nu ook op het Europees kampioenschap geïntroduceerd en wordt vrijdag om 15u15 al gereden. Door dat tijdstip haken heel wat renners én landen dan ook af voor de nieuwe discipline. België vaardigt wel een team af.

Beperkt deelnemersveld

Sanne Cant en Witse Meeussen zijn de twee profrenners van dienst, zijn worden bijgestaan door Xaydée Van Sinaey (vrouw U23), Yorben Lauryssen (man U23), Shanyl De Schoesitter (juniore) en Naud De Clercq (junior). Elke renner zal telkens één ronde afleggen op het parcours.

Veel interesse is er dus niet, doordat heel wat renners woensdag al de Koppenbergcross rijden en zich daarna voluit willen focussen op hun EK van zaterdag en zondag. Naast België staan er maar vijf teams aan de start. Dat zijn Tsjechië, Groot-Brittannië, Italië, Zweden en Frankrijk. Wereldkampioen Nederland start niet.