Van der Haar is leider in de Wereldbeker, maar neemt toch drastisch besluit: "Het is jammer"

Lars van der Haar is na zijn overwinning in Maasmechelen nu de leider in de Wereldbeker. Maar de Nederlandse kampioen zal niet alle manches rijden.

Doordat Thibau Nys slechts zevende werd in Maasmechelen, neemt Lars van der Haar nu de leiding over in de Wereldbeker. Zijn voorsprong is wel klein, want Iserbyt volgt op puntje, Nys heeft twee punten achterstand op de Nederlander.

Hoewel hij er goed voor staat in het klassement, heeft Van der Haar nu al besloten om de manches in Dublin (26 november) en Val di Sole (10 december) niet te rijden. "Ik moet keuzes maken. De kalender dwingt mij daartoe", zegt Van der Haar bij HLN.

Klassement afschaffen

"Dat is jammer, want het geld is goed in de Wereldbeker." Van der Haar zal in de kerstperiode wellicht nog wat crossen schrappen. "Je kunt niet vier, vijf crossen rijden in vijf dagen tijd, zoals in de kerstperiode. Misschien moeten ze één klassement afschaffen", stelt de Nederlander voor.

Vorig jaar reed Van der Haar wel alle klassementcrossen, maar reed zich daarbij naar eigen zeggen compleet stuk. "Ik won nog het NK, maar dat was met de hakken over de sloot. En op het WK miste ik het podium."