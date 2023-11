Indrukwekkende Thibau Nys treedt in de voetsporen van zijn vader en wint de Koppenbergcross

Een ijzersterke Thibau Nys heeft woensdagnamiddag in Melden de iconische Koppenbergcross gewonnen, de traditionele opener van de X2O Badkamers Trofee. De jonge Nys treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, die de race in zijn carrière maar liefst negen keer won.

Op een bijzonder drassig en modderig parcours hadden de renners er alle moeite van de wereld mee om een vlot tempo te ontwikkelen. Een enthousiaste Thibau Nys leek zich het meest in zijn sas te voelen en nam al snel de koppositie over van Lander Loockx, die sterk uit de startblokken schoot. Nys bouwde al snel een comfortabele voorsprong maar kwam in de derde ronde ten val waarna eerste achtervolgers Eli Iserbyt en Lars van der Haar even opnieuw dichterbij slopen. De jonge Nys liet het echter niet aan zijn hart komen en wist zijn voorsprong opnieuw te vergroten na enkele technische foutjes van zijn achtervolgers. Bij ingang van de laatste ronde bedroeg de voorsprong van Nys op Iserbyt twintig seconden. De renner van Pauwels-Sauzen Bingoal was echter niet meer bij machte om een foutloze Thibau Nys van zijn eerste overwinning in een klassieker te houden. Iserbyt moest uiteindelijk vrede nemen met de derde plaats. Lars van der Haar werd tweede. Met vertrouwen naar het EK Het is voor Nys al de derde overwinning in zijn debuutseizoen bij de profs. Hij volgt zijn ploegmaat Lars van der Haar op en doet met deze knappe zege alvast het nodige vertrouwen op voor het EK van komend weekend in Pontchâteau.