Thibau Nys na straffe zege in de Koppenbergcross: "Een vreemd gevoel"

Thibau Nys heeft het gedaan. Maar liefst elf jaar na de laatste zege van zijn vader in de Koppenbergcross, trad de jonge Nys in zijn voetsporen. Nys pakte al vroeg in de wedstrijd de koppositie en gaf deze nadien niet meer af.

Na eerdere zeges in de Exact Cross in Beringen en de Wereldbekermanche in Waterloo is het voor de Thibau Nys al zijn derde overwinning van het seizoen en dat in zijn eerste jaar bij de profs. Dat de jonge Nys die overwinning uitgerekend pakt in de wedstrijd die zijn vader maar liefst negen keer won, maakte het alleen maar extra speciaal.

"Of er een mooier gevoel bestaat dan solo aankomen op de plaats waar je vader zo vaak geschitterd heeft? Neen, absoluut niet", aldus een dolgelukkige Thibau Nys bij Sporza vlak na zijn overwinning.

Moeilijke omstandigheden

Ondanks de drassige en modderige toestand van het parcours reed Thibau Nys, op één val na, een nagenoeg foutloze cross. Toch was het voor het 20-jarige toptalent van Baloise Trek Lions allesbehalve een evidente wedstrijd.

"De wedstrijd was zo traag en trok je helemaal leeg, waardoor je veel tijd had om na te denken", zo legt Nys uit. "Ik was alleen maar met mezelf bezig. Een vreemd gevoel. Ik heb een tempo gezocht dat ik kon volhouden en heb naar niemand gekeken."