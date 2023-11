Wie anders? Fem Van Empel blijft de zeges opstapelen en wint nu ook de Koppenbergcross

Woensdag werd in Melden het nieuwe seizoen van de X2O Badkamers Trofee traditioneel op gang gereden met de befaamde Koppenbergcross. Bij de vrouwen zette Fem Van Empel de wedstrijd weer maar eens helemaal naar haar hand.

Van Empel was afgelopen zaterdag niet van de partij in de Superprestige van Ruddervoorde, maar won de dag nadien wel de tweede Wereldbekermanche in Maasmechelen. In Oudenaarde trok ze de lijn van haar fenomenale seizoenstart gewoon door.

Door de afwezigheid van concurrente Ceylin Alvarado lag de overwinning voor Van Empel maar voor het grijpen. Op een bijzonder modderig parcours zette Van Empel meteen de puntjes op de i. De renster van Jumbo-Visma reed na amper twee minuten van alles en iedereen weg. Enkel Denise Betsema slaagde er enigszins in om in het spoor te blijven.

Veel technische fouten

Van Empel diepte haar voorsprong nadien echter moeiteloos uit en stelde zo haar zege veilig. De concurrentie had duidelijk moeite met het drassige parcours wat zich uitte in heel wat technische fouten. Denise Betsema leverde een hoopvolle prestatie en eindigde als tweede op bijna twee minuten van de winnaar. De Britse Anna Kay vervolledigde het podium.

Fem Van Empel rijgt dit seizoen de overwinningen aan elkaar. Het is voor de 21-jarige Nederlandse al haar zesde seizoenszege op een rij. Na haar fenomenale prestaties van de voorbije weken is ze ook torenhoog topfavoriet om komend weekend zichzelf op te volgend als Europees kampioen veldrijden in het Franse Pontchâteau.