Dan toch! Drastische beslissing moet genomen worden in verband met EK veldrijden en stormen Ciaran en Domingos

Die verduivelde stormen toch. Ze hangen als een grote schaduw boven het EK veldrijden. Tot dusver werd alles nog behouden zoals voorzien, maar een drastische beslissing dringt zich nu toch op.

"Door de extreme weersomstandigheden die voorspeld worden in West-Frankrijk, hebben de lokale autoriteiten beslist dat er morgen 4 november geen evenementen gehouden kunnen worden", laat de UEC weten op sociale media.

In de praktijk komt dat uit op het uitstellen van het EK veldrijden bij de vrouwen. Nog geen Sanne Cant of Fem van Empel in het veld dus zaterdag. "Alle EK-evenemten zullen geprogrammeerd worden op zondag. Een nieuw schema zal binnenkort aangekondigd worden." Ook het EK mixed relay wordt dus verplaatst.

Due to the extreme weather conditions forecast in Western France, the local authorities (Prefet de la Loire-Atlantique) have decreed that no events can be held tomorrow (4 Nov.).

All #EuroCross23 events will now be rescheduled for Sunday

Het belooft zo een hele drukke zondag te worden in Pontchâteau, als er gecrosst kan worden tenminste. Ze krijgen het in Frankrijk dan ook hard te verduren. De storm Ciaran is nog maar pas gepaseerd of er is al een volgende op komst. Als de weerdiensten die ook een naam geven, zou het Domingos zijn.