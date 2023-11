Dylan Teuns kijkt weer door roze bril naar toekomst na vinden van persoonlijk geluk en stelt trots nieuwe vriendin voor

Het persoonlijk geluk lacht Dylan Teuns opnieuw toe. De wielrenner stelt zijn nieuwe vriendin trots aan de wereld voor.

Op sportief vlak heeft Dylan Teuns geen gemakkelijk jaar achter de rug, met het wisselen van ploeg in de loop van het seizoen en een ziekte aan het einde. Ondertussen is de Halense puncher er weer helemaal bovenop en dat heeft ook te maken met zijn nieuwe liefde: Elke Poorters.

Op Instagram heeft Teuns een compilatie geplaatst van beelden van hun tweetjes op vakantie. "Samenvatting van de vakantie, ik had een gezegende tijd met jou", klinkt het. Dat was zeker wederzijds. "Topteam wij", reageert Elke, die zelf aan triatlon doet en dus ook wel sportief is aangelegd.

Het koppel mag alvast vele felicitaties in ontvangst nemen en dat is natuurlijk meer dan terecht. Teuns kondigde in april aan dat hij uiteen was gegaan met Lies Hoeybergs, met wie hij twaalf jaar samen was en in 2020 huwde. Dat de 31-jarige wielrenner nu het geluk opnieuw gevonden heeft, is hem meer dan gegund.