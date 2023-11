"Elkaar eens goed afzeiken": Van der Haar vrijuit over wat juist de band met Thibau én Sven Nys is en wat een rol speelt

De drietand Sven Nys-Thibau Nys-Lars van der Haar lijkt wonderwel te werken. Reken daar op een sterke dag ook Pim Ronhaar nog eens bij. Hoe is de band eigenlijk onderling tussen de hoofdrolspelers bij de successen van Baloise Trek Lions?

Onder meer met Thibau Nys kan Lars van der Haar het wel prima vinden. Dat geldt eigenlijk voor alle ploegmaats bij Baloise Trek Lions. "Buiten de races om, bijvoorbeeld tijdens de trainingskampen, zijn we ook gewoon goede vrienden", zegt de Nederlander bij In De Leiderstrui over zijn teamgenoten.

"We kunnen met elkaar lachen, maar elkaar ook zeker eens - zoals we dat dan zeggen - goed afzeiken." De Nederlandse mentaliteit lijkt dat nog meer in de hand te werken dan de Belgische. In elk geval moet dat volgens Van der Haar zeker kunnen.

Sven Nys kan de Nederlanders appreciëren

"Dat werkt wel goed", knikt de man die dit seizoen al zegevierde in de Nacht van Woerden en in Maasmechelen. "Sven Nys heeft zelf ook in Nederlandse ploegen gereden, dus die kan de Nederlanders ook zeker appreciëren."