Wout van Aert op één in opmerkelijke statistiek die zijn seizoen perfect samenvat

Wout van Aert beleefde in 2023 een bijzonder seizoen. Hij won vijf keer, maar verzamelde wel weer heel wat ereplaatsen.

Wout van Aert kon in de E3 Saxo Classic Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kloppe, maar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest Van Aert tevreden zijn met dichte ereplaatsen. Ook in heel wat andere koersen was dat het geval.

Van Aert won nog het Belgische kampioenschap tijdrijden, een rit en het eindklassement in de Ronde van Groot-Brittannië en ook nog de Coppa Bernocchi. Maar zowel op het WK als het EK moest Van Aert tevreden zijn met zilver.

Remco Evenepoel

En dat was nog het geval dit seizoen. In totaal werd Van Aert 16 keer tweede en derde in 2023, niemand deed beter dit jaar. Zijn ploegmaat Olav Kooij en Remco Evenepoel zijn tweede met 14 tweede en derde plaatsen.

Verder staan in het lijstje ook alleen maar grote namen zoals Mads Pedersen, Filippo Ganna, Mattias Skjelmose, Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Adam Yates en Tadej Pogacar.