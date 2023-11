Adrie van der Poel begrijpt Wout van Aert niet: "De grootste fout die hij kan maken"

Wout van Aert wil het in de toekomst anders gaan aanpakken tegen Mathieu van der Poel. Maar Adrie van der Poel ziet Van Aert daar een grote fout in maken.

Wout van Aert beet de afgelopen jaren al vaak in het zand tegen Mathieu van der Poel. In de Ronde van Vlaanderen 2020, het WK van dit jaar en ook het WK veldrijden dit jaar. Telkens was Van der Poel iets beter dan Van Aert.

Het zette de Belg van Jumbo-Visma aan het denken. Hij wil het dan ook anders gaan aanpakken tegen Van der Poel door minder met hem mee te werken. Omdat Van der Poel dan met zijn verschroeiende aanval de andere kopmannen toch achter zich laat.

Geen goed idee

Maar Adrie van der Poel, vader van Mathieu, begrijpt Van Aert niet in die keuze. "Ik heb gelezen dat hij zijn koersgedrag wil aanpassen. Dat is de grootste fout die hij kan maken. Dan gaat hij tegen zijn natuur in gaan koersen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Greg van Avermaet, die de Ronde van Vlaanderen nooit won maar in 2017 wel de beste was in Parijs-Roubaix, is het eens met Adrie Van der Poel. "Ik zou in zijn plaats niks veranderen. Er gaat een jaar komen dat het wel allemaal op zijn plaats valt."