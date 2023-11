Sommige Belgen trainen binnen, andere toch buiten voor het EK: "Misschien hebben ze nu wel spijt"

Geen crossen op het EK in Ponchâteau op zaterdag door het stormachtige weer. De Belgen hielden zich elk op hun manier bezig in hun voorbereiding op zondag.

Door een mogelijk hevige rukwinden op zaterdag, besliste de organisatie van het EK in Ponchâteau om alles uit te stellen naar zondag. De Belgen moesten zich in Frankrijk op zoek naar manieren om toch wat te kunnen trainen.

Onder meer Eli Iserbyt en Thibau Nys bleven binnen en trainden op de rollen. "Ik wil gewoon een goed gevoel in de benen krijgen, dus ik vind het niet erg om binnen op te warmen", zei Nys bij Sporza. "Er is toch nog veel wind, dus het is redelijk gevaarlijk. Ik wil geen risico lopen om iets tegen te komen", zei Iserbyt.

Vanthourenhout en Cant wel buiten

Onder meer Michael Vanthourenhout en Sanne Cant waagden het er toch op om buiten te trainen en ondervonden dat het eigenlijk al bij al nog meeviel. "Misschien hebben ze nu spijt van hun beslissing, maar dat kan gebeuren", zei Cant.

Ook Vanthourenhout denkt dat de wedstrijden van zaterdag misschien wel hadden kunnen doorgaan. "Maar we rijden natuurlijk in een bos, dus de beslissing om uit te stellen is uit voorzorg."