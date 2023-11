Toon Aerts heeft een nieuwe favoriet voor het EK na de Koppenbergcross en zegt ook waarom

Toon Aerts is er niet bij op het EK in Pontchâteau, maar hij kent het parcours wel van zijn winst in 2016. Hij had ook een favoriet voor zondag, maar veranderde die nog na de Koppenbergcross.

Thibau Nys won woensdag de Koppenbergcross door al in de eerste ronde weg te riijden. Zijn ploegmaat Lars van der Haar werd tweede, Eli Iserbyt derde. De Brit Cameron Mason ging Michael Vanthourenhout nog voorbij voor plek vier. Van der Haar favoriet Voor Toon Aerts was Thibau Nys de grote favoriet voor het EK voor de Koppenbergcross, maar heeft nu toch een andere favoriet: Lars van der Haar. "Luister vooral naar wat hij in zijn interview na de cross zei. Hij gaf aan dat hij eigenlijk overschot had", zegt Aerts bij Sporza. Van der Haar trok in de laatste beklimming van de Koppenberg nog stevig door en kwam tot op 7 seconden van Nys, terwijl dat daarvoor altijd zo'n 20 seconden was. Aerts denkt ook dat de zware cross van woensdag er zal ingehakt hebben bij Nys. Van der Haar, die in 2015 en 2021 al eens Europees kampioen werd, krijgt dus het voordeel van Aerts. "Hij is altijd goed op een EK en dat parcours ligt hem met die hoogtemeters en explosiviteit."