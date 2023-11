Belgen spelen geen hoofdrol op EK junioren mannen, maar hebben daar logische verklaring voor

De Belgen hebben geen hoofdrol kunnen spelen op het EK voor junioren mannen. Maar dat was vooraf ook te verwachten.

Bij de mannen junioren stonden vijf eerstejaars aan de start en dus konden er geen wonderen verwacht worden. Een massale valpartij in de eerste bocht in het veld zorgde echter voor een catastrofe voor de Belgen. Ze werden opgehouden en kon niet meestrijden voor de medailles.

Voor de Europese titel ging het tussen de Fransen Seixas, Sparfel en Simon, de Italiaan Viezzi en de Hongaren Vas en Takacs. In de laatste ronde versnelde Takacs, enkel Sparfel en in eerste instantie Viezzi konden nog volgen.

Het werd een sprintje tussen de Hongaar Takacs en de Fransman Sparfel en opnieuw was Frankrijk aan het feest. Sparfel klopte Takacs en is de nieuwe Europese kampioen bij de junioren mannen. Simon werd nog derde, Viezzi had zich helemaal opgeblazen in het slot.

Belgen in de achtergrond

Naud De Clercq eindigde als 18de en tweede Belg, Fabian Maes werd 15de. Het leeftijdsverschil heeft de Belgen vooral parten gespeeld. "Als je kijkt naar de sterkte van het internationale deelnemersveld, zijn wij als eerstejaarsjunioren mooi op onze plaats geëindigd."

De tweedejaarsjunioren zijn gewoon sterker, stelde De Clercq. "Die hebben deze zomer koersen gereden van meer dan 100 kilometer. Wij reden koersen van 50 à 60 kilometer (bij de nieuwelingen)."