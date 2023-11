Bondscoach Vanthourenhout heeft duidelijke topfavoriet voor het EK: "Als je zo'n dingen zegt"

Straks staat het EK veldrijden op het programma in het Franse Pontchâteau. Het lijkt tussen de Belgen en de Nederlanders te gaan.

Thibau Nys, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout lijken de drie grootste kanshebbers voor België om de Europese trui te pakken. Ze zullen wellicht moeten afrekenen met de Nederlander Lars van der Haar, de Nederlandse kampioen.

De Nederlander maakte indruk op de Koppenbergcross, door op de laatste beklimming stevig door te trekken. De Nederlander zat ook vol zelfvertrouwen en zei dat hij eigenlijk de benen had om te winnen.

Voor bondscoach Sven Vanthourenhout is het dan ook duidelijk wie de topfavoriet is. "Ik heb hem dit seizoen zien groeien en ken hem al lang genoeg om te weten dat hij altijd op z’n best is in deze periode", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Na de Koppenbergcross straalde hij gewoon in dat interview, hè. Hij is fris en gaf aan dat hij niet eens z’n best had gedaan achter Nys. Als je zo'n dingen zegt, is hij voor mij wel de topfavoriet.