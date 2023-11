Elite-veldrijder krijgt geen cadeautje en is teleurgesteld in landgenoot: "En komende week bloed laten onderzoeken"

Veel tevreden gezichten op het EK veldrijden in Pontchâteau. Maar eentje zat wel te balen als een stekker op zijn fiets aan de streep. Hij greep net naast het podium en had op meer gehoopt dan een vierde plaats.

Pim Ronhaar leek een tijdje op weg naar een podiumplaats, nadat hij eerst al wat kopwerk had gedaan voor zijn landgenoot Lars van der Haar. Toen die viel, leek zilver of brons zeker in de pijplijn te liggen voor de Nederlander.

In de slotronde liep het mis. Cameron Mason reed weg naar het zilver en in de sprint werd Ronhaar geklopt door ... van der Haar. "Ik had gehoopt dat hij me het zou gunnen. Met zijn palmares lijkt een bronze medaille minder waarde te hebben dan voor mij", aldus Ronhaar bij Cyclingonline.

Bloed laten onderzoeken

"Maar het blijft natuurlijk een EK-medaille", had hij ook niet echt een cadeautje verwacht. "Alles bij elkaar verlaat ik Frankrijk toch met een goed gevoel, al is het jammer dat ik die medaille door mijn handen laat glippen."

Toch blijft Ronhaar met wat problemen zitten. De voorbije weken was hij heel wisselvallig en hij wil weten waarom: "Ik ga mijn bloed laten onderzoeken in de week die komt", besloot de Nederlander zijn analyse van het EK.