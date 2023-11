Paul Herygers laat zich uit over de crosskalender Mathieu van der Poel: "Boterham in één keer opeten, kermis voor de fans"

Mathieu van der Poel heeft eerder deze week zijn volledig veldritprogramma officieel bekendgemaakt. De Nederlander begint pas op 22 december in Mol en sluit af op het WK in Tabor, waardoor het een héél druk programma wordt.

Het wordt een heel erg strak programma, met in totaal dertien crossen in een zeer korte tijd. Zoals we eerder al aangaven begint hij in Mol op 22 december aan de debatten, met daarna Antwerpen (23/12), Gavare (26/12), Diegem (28/12), Loenhout (29/12), Hulst (30/12) en Baal (1/01).

Daarna volgen nog Koksijde (04/01) en Zonhoven (07/01), daarna is er even rust in aanloop naar het WK in Tabor op 4 februari, met daarvoor ook nog Benidorm (21/01), Hamme (27/01) en Hoogerheide (28/01). Het plan of het einddoel? Een zesde wereldtitel in het veld in Tabor.

Afbouwen kan je het niet noemen

"Afbouwen kan je het niet echt noemen. Het is een gebalder programma, maar het blijft een uitgebreid programma", aldus Ruben Van Gucht tijdens het EK veldrijden op Sporza.

"Het is een serieuze boterham als je ziet hoeveel koersen hij gaat rijden", pikte Paul Herygers meteen in. "Hij begint aan het boterhammetje en eet het in één keer op. Zalig, geweldig hoe dat binnen kwam gesijpeld. De andere kleppers zullen hun programma ook wel snel bekendmaken en het zal niet te veel afwijken. Het wordt kermis voor de meeste supporters."