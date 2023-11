Shanyl De Schoesitter streed lang voor vierde plaats op EK junioren: "Toen heb ik me wat overdaan"

De Belgische junioren vrouwen hebben op het EK in Pontchâteau geen medaille kunnen pakken. Shanyl De Schoesitter was de eerste Belgische op de elfde plaats.

De junioren vrouwen gingen als eerste van start in Pontchâteau. De Franse favoriete Célia Gery wilde niet wachten en trok al meteen stevig door. De Britse topfavoriete Cat Ferguson kon niet volgen, maar de afstand met Gery bleef wel klein.

Shanyl De Schoesitter zat in een groepje achtervolgers die op dat moment streden voor plek drie. De Slowaakse Viktoria Chladanova leek daarin de sterkste, zij kon aansluiten bij Ferguson. Gery had haar voorsprong toen al uitgebreid naar meer dan 20 seconden.

De Schoesitter streed nog lang voor plek vier, maar zakte er op het einde nog helemaal door en werd elfde. Ferguson raakte nog van Chladanova af en pakte het zilver. Gery pakte voor eigen volk het goud, met een voorsprong van zo'n 30 seconden.

De Schoesitter tevreden

"In dat gevecht voor de vierde plek heb ik me wat vergaloppeerd", zei De Schoesitter achteraf bij Sporza. De Belgische zag in het slot nog enkele rensters over zich heen komen en probeerde wat te rusten in de wielen.

"Maar ze begonnen daarna meteen weer door te trekken, ik wou meteen mee en heb me overdaan." Toch was de Belgische wel tevreden met haar 11de plaats. "We hebben bovendien 5 minuten langer gereden dan normaal. Ik weet niet waar ik zou zijn geëindigd als het een ronde minder was geweest."