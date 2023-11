Thibau Nys spreekt zich uit over terugkeer Van Aert en Van der Poel: "Daar zou ik al heel blij mee zijn"

Thibau Nys is straks een van de topfavorieten voor het EK bij de mannen. Iets wat anderhalve maand geleden nog onmogelijk leek.

Op zijn 20ste en in zijn eerste seizoen bij de profs heeft Thibau Nys al drie van zijn vijf wedstrijden gewonnen. Woensdag pakte hij tot nu toe de mooiste, in de Koppenbergcross. De tiende zege in totaal voor de familie Nys.

Dat maakt dat Thibau Nys samen met de Nederlander Lars van der Haar misschien wel de grote favoriet is voor de Europese titel. De vraag is waar de groei van Nys stopt of wat er op dit moment nog beter kan voor hem.

Een echt verbeterpunt lijkt er niet echt te zijn, al kan zijn explosiviteit, techniek of kracht nog altijd verbeteren. "Volgens mij heeft het vooral met ouder worden te maken", zegt Nys bij HLN. En door zijn uitgebreide wegprogramma bij Lidl-Trek.

Van der Poel en Van Aert

In december komen ook Van Aert, Van der Poel en Pidcock er weer bij. Maar schrik heeft Nys niet. "Ook met hen erbij zal ik mijn eigen ding blijven doen." Al heeft Nys natuurlijk ook nog ambities.

"Eens een halfuur lang samen met die mannen door pakweg Gavere vlammen, daar zou ik al heel blij mee zijn. In de clinch gaan met Mathieu, Wout en/of Tom wordt lastig."