José De Cauwer geeft zijn fout toe over toprenner: "Ik herzie mijn mening"

Jonas Vingegaard won dit jaar de Vélo d'Or voor de beste renner ter wereld. Daar kwam veel kritiek op, maar José De Cauwer begrijpt het wel.

Dat Jonas Vingegaard de Vélo d'Or won en niet Tadej Pogacar of Mathieu van der Poel, riep veel vragen op. De Deen won dan wel de Tour, maar het seizoen van Pogacar en Van der Poel was in 2023 voor velen toch impressionanter.

Ook José De Cauwer vindt dat Pogacar de prijs meer had verdiend dan Vingegaard na zijn indrukwekkende seizoen. Maar hij neemt het ook op voor de Deen. "Ik herzie mijn mening over Vingegaard", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik vond die figuur nogal plattekes." Maar De Cauwer is wel onder de indruk van de tweede Tourzege op rij van de Deen. Maar ook van zijn eindzege in de Dauphiné, de Ronde van het Baskenland en een tweede plaats in de Vuelta. "Chapeau, chapeau, chapeau"

Saai

Vingegaard krijgt het etiket 'saai', in tegenstelling tot Pogacar en Van der Poel, die entertainen en veel charisma hebben. Maar José De Cauwer is daar duidelijk over. "Dat interesseert Vingegaard niet. Hij wint de Tour, stapt in de auto, rijdt naar Denemarken en is gelukkig bij zijn Trine Marie en dochter Frieda."