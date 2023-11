José De Cauwer stelt zich serieuze vragen bij keuzes van Tadej Pogacar: "Is dat echt nodig?"

Tadej Pogacar heeft er opnieuw een indrukwekkend seizoen opzitten. De Sloveen won onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Ronde van Lombardije. In de Tour de France moest hij echter voor het tweede jaar op rij zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard.

De strijd tussen de twee tenoren bleef lang spannend, maar in het begin van de slotweek trok Vingegaard het laken naar zich toe met een fenomenale prestatie in de tijdrit. Pogacar moest zo opnieuw vrede nemen met een tweede plaats in het algemeen klassement.

Na de Tour was er heel wat te doen rond de vermoeide indruk die Pogacar maakte in de laatste week. Verschillende analisten waren van mening dat de Sloveen een minder druk programma had moeten samenstellen om op die manier frisser en fitter te zijn in de Tour.

Beter doseren

Analist José De Cauwer is fan van de zogenaamde alles-of-niets aanpak van Pogacar, al denkt hij wel dat hij in de toekomst iets meer zal moeten doseren als hij de Tour de France voor een derde keer in zijn carrière wilt winnen.

"Elke vogel zingt zoals hij gebekt is", aldus De Cauwer in een gesprek met Adrie Van der Poel en Greg Van Avermaet voor Het Nieuwsblad. "Het enige wat je je kan afvragen: moet Pogacar niet wat minder gekke dingen doen? In februari vol rijden in Jaén Paraiso? Is dat nodig?"