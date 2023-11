Na afscheid van Jelle Wallays: Cofidis haalt opnieuw ervaren Belg in huis

Cofidis nam na het wegseizoen afscheid van Jelle Wallays. De West-Vlaming kreeg geen nieuw contract en hing zijn fiets intussen aan de haak. Ondertussen haalde Cofidis wel al een nieuwe ervaren landgenoot in huis.

De Franse ploeg pakt namelijk uit met de komst van Ben Hermans. De 37-jarige Limburger komt over van Israel-Premier Tech en tekende een contract voor één seizoen bij zijn nieuwe werkgever. Hermans kondigde een tijdje geleden al zijn vertrek aan bij de Israëlische ploeg.

Hermans was al sinds 2018 actief bij Premier Tech, maar de laatste twee jaar kreeg de routenier af te rekenen met heel wat pech. Zo werd hij onder meer geteisterd door long covid en liep hij een heup- en elleboogbreuk op bij een valpartij in de Tour de Wallonie.

Complete renner

Ondanks alle pech is Hermans ervan overtuigt dat hij Cofidis nog diensten kan bewijzen. "Ik ben de ploeg enorm dankbaar voor deze nieuwe kans", zo vertelt hij in een eerste reactie op de ploegwebsite. "Ik heb in het verleden laten zien dat ik een complete renner ben. Ik wil me volledig wegcijferen voor mijn nieuwe ploeggenoten en indien nodig zelf mijn eigen geluk beproeven."

Naast Ben Hermans versterkt ook Kenny Elissonde de rangen. De 32-jarige Fransman keert na passages bij Lidl-Trek en Team Sky terug naar zijn vaderland. Tot 2016 verdedigde Elissonde de kleuren van FDJ.