Paul Herygers vreest voor Eli Iserbyt: "Het zal heel moeilijk worden"

Eli Iserbyt trok tijdens het EK in Pontchâteau de kaart van zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en werd zelf zesde. Paul Herygers ziet Iserbyt ook de komende kampioenschappen niet meespelen voor goud.

Eli Iserbyt was samen met Thibau Nys en Lars van der Haar een van de grote favorieten voor de Europese titel, maar kon het net als de andere twee niet waarmaken. Hij liet zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout wel op het goede moment wegrijden.

Voor Vanthourenhout was het zijn eerste zege van het seizoen, maar hij heeft wel opnieuw een trui om zijn schouders. Voor Vanthourenhout is het al zijn derde trui op een jaar tijd, na het EK vorig jaar en het BK begin dit jaar. En dat terwijl Iserbyt nog maar één trui in zijn kast hangen heeft, het EK van 2020.

Kampioenschappen

Paul Herygers ziet dat de komende jaren niet veranderen voor Iserbyt. "Iserbyt moet gewoon zo veel mogelijk koersen winnen voor de ploeg. Dat is de juiste formule. Toch blijft een kampioenschap meer hangen, ik weet dat als de beste", zegt hij bij Sporza.

Bij de beloften werd Iserbyt wel twee keer wereldkampioen en één keer Europees kampioen, maar bij de profs lijkt het niet meer te lukken. "Ik vrees dat het heel moeilijk zal worden om nog een trui te winnen. Als ik kijk waar het BK wordt gereden (Meulebeke, nvdr.), dan lijkt het me ook een probleem om daar kampioen te worden."