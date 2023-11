Ploegleider verdedigt vreemde keuze van Wout van Aert: "Af en toe eens iets geks doen"

Wout van Aert keert deze week terug uit vakantie en neemt komend weekend deel aan de Giro del Rigo in Colombia. De verrassende wedstrijdkeuze van onze landgenoot deed al heel wat wenkbrauwen fronsen.

De deelname van Wout van Aert werd enkele weken geleden bekend gemaakt door collega-renner Rigoberto Uran, één van de bezielers van de Colombiaanse granfondokoers. Ook ex-Tourwinnaars Tadej Pogacar, Egan Bernal en Chris Froome namen in het verleden al deel.

Met zijn keuze voor de Giro del Rigo, stelt van Aert zijn terugkeer in het veld voorlopig uit. Op zondag wordt namelijk ook de Wereldbekermanche van Dendermonde gereden. Toch vindt ploegleider Jan Boven, die bij Jumbo-Visma verantwoordelijk is voor alle offroad-disciplines, dat van Aert de juiste keuze maakt.

"Af en toe moet je ook iets geks doen, om het zo te zeggen", aldus de Nederlander bij In de Leiderstrui. "Dat heeft Wout al vaker gedaan en daar past dit ook weer in. Gek is het misschien niet eens, want het is ook gewoon een goede training en iets wat hij heel leuk gaat vinden."

Nieuwe wedstrijden ontdekken

"Wout is iemand die zo nu en dan een andere prikkel nodig heeft", legt Boven uit. "Hij staat erom bekend dat hij graag nieuwe wedstrijden ontdekt. Dat vindt hij mooi en dat moet hij zeker ook zo houden."