Thibau Nys overweegt drastische beslissing te nemen na offday en opgave op EK veldrijden

Thibau Nys was vooraf een van de topfavorieten voor het EK in Pontchâteau, maar haalde zelfs de finish niet. Hij overweegt dan ook in te grijpen in zijn programma.

Thibau Nys was na zijn indrukwekkende zege op de Koppenberg een van de grote favorieten voor de Europese titel. Maar de jonge Nys deed nooit echt mee voor de zege en reed op het einde ook nog lek. Hij gaf er dan maar de brui aan. "Het is jammer, want deze wedstrijd had me moeten liggen, maar ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik spijt heb dat ik de Koppenbergcross gereden heb", zei Nys achteraf bij Sporza. Maar hij wil wel lessen trekken uit dit voorval. Wereldbeker Daarom gaat hij mogelijk ook sleutelen aan zijn programma. "Ik denk dat ik het wereldbekerklassement uit mijn hoofd moet zetten", zei hij. Nys staat na zijn zege in Waterloo en zevende plaats in Maasmechelen op de derde plaats in de Wereldbeker. Nys denkt zo frisser aan de start te kunnen staan van andere crossen. "Als ik fris ben kan ik mee met de beteren. Ben ik niet voldoende hersteld, dan lukt het me niet", besloot hij nog.