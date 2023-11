Van der Haar heeft duidelijk antwoord klaar op uithaal van ploegmaat Ronhaar over derde plaats

De Nederlandse ploegmaats Lars van der Haar en Pim Ronhaar streden op het EK voor plek drie. Ronhaar werd uiteindelijk vierde, maar hoopte toch op meer.

Ronhaar had onderweg veel werk opgeknapt voor Van der Haar, die twee keer viel, en had gehoopt dat hij de derde plaats cadeau kon krijgen. "Ik hoopte dat Lars me de derde plek zou gunnen", zei Ronhaar aan Cyclingonline.

Maar de Nederlander begreep ook dat een EK geen plek is om cadeautjes uit te delen. "Maar ik denk wel dat deze medaille voor mij meer betekend zou hebben dan voor hem, gezien zijn erelijst bij de elite", zei Ronhaar nog.

Reactie Van der Haar

Van der Haar erkende dat Ronhaar hem in koers had gehouden door hem terug te brengen en dat ze elkaar ook geholpen hebben. Maar aan cadeautjes uitdelen heeft de Nederlander niet gedacht, zei hij bij In de Leiderstrui.

Van der Haar stelt dat hij sneller is dan Ronhaar in de sprint en het in de laatste ronde aan Ronhaar was om hem te lossen bij het lopen. "Daar is hij beter in, maar dat lukte hem niet. Daarna wist hij wel dat het moeilijk ging worden in de sprint. We wilden allebei voor het podium gaan en daarin hebben we het fair gehouden."