Vermoeide Fem Van Empel lucht haar hart na EK-winst: "Daar heb ik het lastig mee"

Op het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau stond er bij de vrouwen wederom geen maat op Fem Van Empel. De Nederlandse maakte haar favorietenrol helemaal waar en verlengde haar Europese titel met een straatlengte voorsprong op de rest.

Het seizoen kon niet beter beginnen voor Van Empel. De Europese kampioene won al elke wedstrijd waarin ze aan de start verscheen. Haar teller staat momenteel op zeven, al zal dit aantal voorlopig niet aangedikt wordt. Van Empel last namelijk een korte pauze in.

Fysiek voelt Van Empel zich naar eigen zeggen top, maar op mentaal vlak krijgt de Nederlandse het moeilijk op de torenhoge verwachtingen te blijven waarmaken. 'De verwachtingen maken het mentaal zo zwaar', aldus Van Empel bij Het Nieuwsblad.

Comeback in Kortrijk

"Mensen verwachten altijd maar dat ik zal winnen. En daar heb ik het lastig mee. Fysiek voel ik me nog altijd goed maar mijn hoofd zegt dat het tijd is om even de competitie links te laten liggen”, zo legt de wereldkampioene uit.

Van Empel zal normaal gezien eind deze maand haar comeback maken in de X2O Trofee van Kortrijk. "Ik ga me beperken tot enkele dagen zonder fiets. Daarna ga ik toch maar weer de training hervatten", verduidelijkt Van Empel.