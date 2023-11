Bernal komt met gewaagde uitspraak over Remco Evenepoel en andere grote ronderenners

Dat hij nog kan koersen is op zich al ongelofelijk. Een zware crash in januari van vorig jaar leek het einde van zijn carrière te worden.

Egan Bernal knalde tijdens een trainingsrit in januari 2022 op een stilstaande bus. De lichamelijke tol was bijzonder groot, maar de Colombiaan knokte zich erdoor en wil in 2024 weer helemaal schitteren in het wielerpeloton.

Het grote hiaat op zijn palmares is ongetwijfeld de Vuelta. Als hij die op zijn naam kan schrijven, dan wordt hij de achtste renner in de geschiedenis die de drie grote rondes wist te winnen. Dat zou een heel knappe prestatie zijn.

“Het is niet normaal dat ik die val overleefd heb”, zegt Bernal aan CyclingNews. “Ik ben blij dat ik nog leef. Voor die crash was ik alleen maar bezig met winnen. Maar als je lange tijd in een ziekenhuisbed gelegen hebt en niet kon bewegen, dan besef je dat er meer is dan koersen winnen.”

Bernal komt ook met een gewaagde uitspraak voor de Ronde van Spanje die hij nog moet winnen. “Dan ben ik tevreden over mijn carrière. Ik werk er hard voor. Ik denk niet dat Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel iets hebben wat ik niet heb of omgekeerd. Ik zou heel graag mezelf op mijn beste niveau vergelijken met hen.”