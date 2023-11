De voorspelling van Mattan: ex-renner zegt onomwonden of Evenepoel de Flandrien verdient en haalt ook Boonen aan

Vanavond weten we of Remco Evenepoel ook de Flandrien-trofee pakt. Nico Mattan, zelf oud-winnaar van één van de Vlaamse klassiekers, komt met zijn voorspelling voor de dag en verklaart ook of Evenepoel die prijs zou verdienen.

Met de gala-avond voor de deur vroeg Wielerkrant Nico Mattan naar zijn mening. Gaat Evenepoel of Philipsen de Flandrien worden? "Een moeilijke vraag. Ik denk wel dat het Evenepoel zal worden. Het is niet omdat hij de Vuelta niet wint dat hij door het ijs is gezakt."

"Philipsen heeft het ook goed gedaan, maar op basis van het hele seizoen verwacht ik Evenepoel. Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, wereldkampioen tijdrijden geworden, hij stond er al van in april. Toch ook drie ritten in de Vuelta gewonnen. Je mag ook niet te veel verwachten", vindt de man die in 2005 Gent-Wevelgem won.

© photonews

"Hij is nog maar 23, de pers verwacht altijd maar meer en meer van die jongen", zegt Mattan over Evenepoel. "Hij heeft al een gigantisch palmares. Pas op, echte Flandriens zijn voor mij mannen als Tom Boonen en Johan Museeuw. Een Flandrien wordt altijd wel een beetje gelinkt aan Vlaamse koersen."

Op dat vlak klopt het plaatje dan misschien niet helemaal. "Evenepoel is geen coureur die Kuurne-Brussel-Kuurne of de E3 gaat winnen. De Ronde van Vlaanderen misschien wel, op lange termijn. Over het heel seizoen bekeken is Evenepoel wel voor mij de beste Belgische coureur die de Flandrien-trofee gaat nemen."