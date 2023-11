Jasper Philipsen geeft Wout van Aert de schuld: "Het was beschamend"

Jasper Philipsen sloot 2023 af als internationale zegekoning en beleefde een bijzonder goed seizoen. Hij lijkt zo stilaan van zijn bedenkelijke bijnaam af te geraken.

Jasper Philipsen kreeg dinsdag de prijs van Flandrien 2023 na een bijzonder goed seizoen. Philipsen won onder meer vier ritten en de groene trui in de Tour. Maar Philipsen won ook de Classic Brugge-De Panne en werd tweede in Parijs-Roubaix.

De sprintbom van Alpecin-Deceuninck was te gast bij 'The Geraint Thomas Cycling Club', de podcast van zijn collega Geraint Thomas. Daar ging het onder meer over zijn bijnaam 'Jasper Disaster', die vooral opgepikt werd na de Netflix-docu over de Tour van 2022.

"Ik vind hem niet leuk, 'de Vlam van Ham' vind ik beter", zei Philipsen. 'Jasper Disaster' is overigens bedacht door Alexander Kristoff tijdens de Tour van 2022. Die bijnaam is dan opgepikt door de makers van de documentaire."

Wout van Aert

Thomas legt ook de link met de vierde etappe van de Tour in 2022. Wout van Aert won toen in de gele trui in Calais na een solo. Philipsen won de sprint van het peloton en werd tweede, maar vierde bijzonder uitbundig.

"Wellicht komt die bijnaam daar wel vandaan", stelde Philipsen. "Het was die dag zo hectisch. Ik had geen communicatie en dacht dat er niemand voor de groep uitreed. Ik had nog nooit een Touretappe gewonnen, dus ik juichte enthousiaster dan ooit. Beschamend was het wel, ja."