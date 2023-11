Remco Evenepoel en Tadej Pogacar de grote schuldigen? "Het is een gevaarlijke tendens"

Heel wat oudere renners zonder contract hebben het bijzonder moeilijk om nog een team te vinden. Een trend gestart bij Remco Evenepoel en Tadej Pogacar ligt daarbij aan de basis.

Onder meer Jelle Wallays (34), Jens Keukeleire (35) en Jens Debusschere (33) hingen dit seizoen hun fiets aan de haak. Zij kregen geen plaats meer bij een team, omdat die vooral voorrang geven aan jongere renners.

Het is een trend die al enkele jaren aan de gang is, oudere renners hebben het steeds moeilijker om een team te vinden, terwijl de ploegen voor de jongere renners in de rij staan. Een trend die door de snelle succes van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar steeds versneld wordt.

Vaker knecht dan kopman

Evenepoel, Pogacar, Uijtdebroeks, Tarling, Leonard, August. De lijst met renners die de beloften overslaan en meteen de overstap maken van de junioren naar de profs wordt ieder jaar langer.

"Het klopt dat de jeugd sneller de kans krijgt om prof te worden. De zoektocht naar toptalenten begint alsmaar vroeger", zegt Aike Visbeek van Intermarché-Circus-Wanty bij Sporza Daily. Maar de Nederlander waarschuwt ook.

"Het is wel een gevaarlijke tendens. Talentvolle renners met een grote motor zijn heel begeerd. Maar bij grote teams komen ze snel in een knechtenrol te zitten."