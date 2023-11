Remco Evenepoel maakt alweer indruk, Patrick Lefevere heeft nieuws over programma in 2024

Remco Evenepoel was dinsdag niet aanwezig op het Gala van de Flandrien. De Belgische kampioen is op vakantie, maar ook al aan de voorbereidingen voor 2024 bezig.

Remco Evenepoel reed op 15 oktober met de Chrono des Nations zijn laatste wedstrijd van 2023. Sindsdien is Evenepoel wat van de radar verdwenen, al blijft de Belgische kampioen natuurlijk altijd in de spotlights staan.

Evenepoel koos daarom om op reis te vertrekken naar de VS, waar hij een vakantie koppelt aan wat training. Zo plaatste Evenepoel onlangs op Strava zijn hardlooprondje in Morgan Hill, in de staat Californië. Evenepoel liep zo'n 10 kilometer in 44 minuten, wat toch al stevig doorlopen is.

"Als alles goed verloopt, zou hij nu bij Specialized testen aan het doen zijn in de windtunnel samen met onder meer Kasper Asgreen", zei manager Patrick Lefevere. Evenepoel blijft als wereldkampioen tijdrijden dus aan zijn positie werken.

Programma Evenepoel

Lefevere lanceerde tijdens de presentatie van het parcours van de Tour het gerucht dat Evenepoel misschien dacht aan de dubbel Giro-Tour, maar Evenepoel zelf is blij met het parcours van de Tour en rijdt wellicht enkel de Tour.

Maar het programma voor 2024 moet nog besproken worden met de ploeg. "Volgende week hebben we de eerste bijeenkomst met de ploeg. Dan zullen de programma's besproken worden", zei Lefevere nog.