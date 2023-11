Bart Wellens ontdekt de opvallende reden waarom Gerben Kuypers geen goede uitslagen rijdt

Gerben Kuypers won de crossen in Oisterwijk en Ardooie. Vaak rijdt hij heel goed, maar is hij in de einduitslag niet boven in te vinden.

Gerben Kuypers is één van de toptalenten voor de nabije toekomst in de cross. De renner van Circus-ReUz-Technord doet het goed, maar niet als je naar de einduitslag van de crossen kijkt. En daar is volgens ploegleider Bart Wellens een goede reden voor, zo vertelt hij aan WielerFlits. “Gerben staat niet op de eerste startrij, dat is hét probleem”, klinkt het.

Op dit moment staat Kuypers twaalfde op de UCI-ranking en dat vormt een probleem. “Op zich is dat al geen héél slechte uitgangspositie, als je weet dat hij zich de voorgaande jaren soms van startrij vier of vijf moest terugknokken. Nu wordt zijn mindere positie in de eerste ronden soms wat uitvergroot, maar wat ons betreft, valt het allemaal nog heel goed mee. Het is zeker geen thema binnen de ploeg.”

Een betere UCI-ranking zou veel kunnen oplossen. “Gerben mag nu vaak als laatste van de tweede rij zijn plekje kiezen, waardoor de plekjes achter Kuhn of Lars van der Haar vaak al weg zijn. Die mannen zijn vaak heel snel weg, en dan kun je vaak op die snelheid meesurfen. Nu kom je al eens achter mannen terecht die net wat minder lef hebben om door een gaatje te duiken.”

En het durft ook al eens fout te lopen. “Het bijkomend probleem is dat, als je van zo ver moet komen, je soms meer risico’s gaat nemen. Dat Gerben in de cross van Maasmechelen twee keer lek rijdt, is geen toeval. Hij komt op ondergrond terecht waar hij niet verkend heeft, omdat hij posities wil winnen.”