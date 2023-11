Gianni Vermeersch onthult zijn grote doel voor 2024: "Zou mijn carrière rond maken"

Gianni Vermeersch zal half december zijn comeback maken in het veld. De renner van Alpecin-Deceuninck zal een tiental crossen rijden alvorens zijn focus te verleggen naar het nieuwe wegseizoen. Het WK in het Tsjechische Tabor laat hij aan zich voorbij gaan.

Het vorige crossseizoen draaide voor Vermeersch uit op een sisser van formaat. De ploegmaat van Mathieu van der Poel reed vorig jaar acht wedstrijden, maar behaalde daarin geen enkele keer de top tien.

Na de teleurstellende prestaties van vorig jaar, is Vermeersch uit op eerherstel. "Vorig jaar maakte ik de fout door lang te blijven fietsen op de gravelbike, omdat ik in de gravelsfeer zat", zo legt hij uit aan Wielerflits. "Puur technisch was ik rampzalig, dus ik wil die techniek weer terug krijgen."

Tour de France

Ondanks zijn revanchegevoelens wil Vermeersch de cross echter niet ten koste laten gaan voor zijn wegseizoen. De 30-jarige renner mikt op een sterk voorjaar en wil ook koste wat het kost een plaatsje afdwingen in de selectie voor de Tour de France.

"Het was een ontgoocheling dat ik er niet bij was in de Tour de France. Ik zat vol in de voorbereiding en daarna was het mentaal moeilijk opladen naar de Vuelta toe", zo geeft Vermeersch toe. "Hopelijk mag ik volgend jaar wel richting de Tour. Dat zou toch wel voor mij mijn carrière rondmaken."