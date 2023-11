Italiaanse krant weet het zeker: deze enfant terrible is de nieuwste aanwinst van Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere liet woensdag op het Gala van de Flandrien weten dat Soudal Quick-Step zijn laatste aanwinst voor het nieuwe seizoen beet heeft. Om wie het concreet ging wou de manager van The Wolfpack nog niet zeggen.

Volgens Ciro Scognamiglio, een journalist van de Italiaanse La Gazetta dello Sport, zou het echter gaan Gianni Moscon. De 29-jarige Italiaan zou overkomen van Astana Qazaqstan, waar hij de voorbije twee seizoenen actief was.

De officiële bevestiging van Soudal Quick-Step laat voorlopig nog op zich wachten, maar volgens Scognamiglio zou de deal volledig rond zijn. Met de komst van Moscon zouden alle 27 plekjes in de selectie van het WorldTeam ingevuld zijn.

Racisme-incident

Moscon was einde contract bij Astana, waar hij er door gezondheidsproblemen en verschillende blessures nooit in slaagde om zijn beste niveau te halen. De Italiaan boekte in zijn carrière tot nu toe elf profoverwinningen. In 2021 werd hij ook knap vierde in Parijs-Roubaix.

De 29-jarige Italiaan is echter geen onbesproken blad. In 2017 kwam Moscon nog zwaar onder vuur te liggen toen hij in de Ronde van Romandië racistische beledigingen uitte tegenover de Franse renner Kevin Reza. Moscon werd toen door zijn toenmalige ploeg Team Sky zes weken geschorst.