Peter Sagan doet opvallende bekentenis na afscheid als wegwielrenner: "Dat ga ik niet missen"

Peter Sagan maakte onlangs een einde aan zijn carrière als wegwielrenner. De Slowaak kan terugblikken op een indrukwekkende carrière en werd dinsdagavond in de bloemetjes gezet op het Gala van de Flandrien. Sagan mocht er een Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.

De voormalige wereldkampioen wil zich nu volop focussen op het mountainbiken. De Olympische Spelen in Parijs volgende zomer vormen daarbij het hoofddoel. Sagan blikte bij Proximus nog eens terug op zijn rijkgevulde carrière op de weg en vertelde daarbij onder meer dat hij de wedstrijden zélf niet gaat missen.

"Vooral de sfeer ga ik missen, en het op reis zijn met vrienden. De koersen zelf ga ik niet missen, het zal toch vooral de ambiance zijn", zo geeft de flamboyante Slowaak eerlijk toe.

Voor de fans

Sagan kondigde al vroeg in 2023 aan dat hij aan zijn laatste profseizoen op de weg bezig was en deed dit in de eerste plaats om meer tijd vrij te maken voor de fans.

"Ik probeerde van alles meer te genieten. Ik wilde meer tijd besteden aan fans en stafleden, daarom had ik het nieuws al aan het begin van het jaar verteld. Daardoor dacht meer aan de mensen en de sfeer om de koers heen."