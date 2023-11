UCI zit met de handen in het haar: Mathieu van der Poel zorgt voor klein sprankeltje hoop

Het veldritseizoen is ondertussen alweer enkele weken bezig en de bezoekersaantallen van de Wereldbekerwedstrijden vallen voorlopig zwaar tegen. Nog nooit trokken de wedstrijden minder toeschouwers aan, dit tot grote frustratie van de UCI.

Het laag aantal bezoekers is voor een groot deel het gevolg van de voorlopige afwezigheid van de toppers genre Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Die laatste zorgt met zijn veldritprogramma van dit seizoen echter wel voor een sprankeltje hoop.

Van der Poel zal op 22 december zijn rentree maken in het veld en zal vanaf dan deelnemen aan alle zes Wereldbekermanches voor het WK. De aanwezigheid van de wereldkampioen moet voor een boost in de bezoekersaantallen zorgen.

Kalender aanpassen?

Desalniettemin maakt UCI-topman Peter Van den Abeele zich zorgen over de huidige stand van zaken. 'Ik heb respect voor renners die zeggen dat ze ervoor kiezen om rust te nemen. Maar de Wereldbeker benadelen voor een ander klassement? Dit kan zo niet verder", zo benadrukt Van den Abeele.

De topman van de UCI zoekt daarom naar potentiële oplossingen. "Moeten prestaties in de Wereldbeker met meer punten worden beloond? Moeten we de Wereldbekercrossen in een kortere periode bundelen zodat alle toppers er wel kunnen bij zijn, bijvoorbeeld van december tot het laatste weekend voor het WK?" stelt Van den Abeele zich de vraag.