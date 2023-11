Voormalige nummer twee in de Tour de France kondigt zijn afscheid aan

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Uran neemt na volgend seizoen afscheid van het profwielrennen. De renner van EF Education-EasyPost maakte het nieuws bekend bij een bezoek aan de Colombiaanse voetbalploeg Atletico Nacional.

De intussen 36-jarige Rigoberto Uran kan terugblikken op een mooie carrière. In 2024 begint hij al aan zijn negentiende en dus laatste seizoen in het profpeloton. Hij was in het verleden onder meer actief bij Etixx-Quick-Step en Cannondale, maar verdedigde ondertussen al heel wat jaren de kleuren van EF Education-EasyPost.

Uran ontpopte zich in de loop van zijn carrière vooral tot een sterke klassementsman. Zo werd hij onder meer twee keer tweede in het algemeen klassement van de Ronde van Italië (2013, 2014) alsook één keer in de Tour de France (2017). Verder pakte hij ook de zilveren medaille op de Olympische Spelen van 2012.

Gouden vier

Rigoberto Uran maakte overigens deel uit van de "gouden vier" uit Colombia samen met Nairo Quintana, Carlos Betancur en Sergio Henao waarvan verwacht werd dat ze hun land de eerste eindzege in de Tour zouden bezorgen.

Colombia slaagde er uiteindelijk in om de Tour te winnen in 2019 met Egan Bernal, die geen deel uitmaakte van de zogenaamde "gouden vier".