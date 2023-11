🎥 Vertrouweling Lefevere haalt uit naar Giro-plan met Wout van Aert: "Dat begrijp ik gewoon niet, het is waanzin!"

Het potentiële Giro-plan van Wout van Aert zorgt voor discussie in de wielerwereld. Een vertrouweling van Patrick Lefevere heeft alleszins weinig begrip voor zo'n plan.

Brian Holm was tien jaar lang als ploegleider aan de slag bij Quick-Step, tot hij het in 2022 voor bekeken hield. Bij Eurosport Denemarken gaat de Scandinaviër in op het idee dat Van Aert als klassementsman naar de Giro zou gaan. "Ik vind het geweldig om mee te maken, maar het is waanzin! Wat gaat hij daar doen?"

Het profiel van Van Aert doet meer denken aan andere koersen. "Hij is een klassieke renner, hij is een sprinter, hij kan de groene trui winnen in de Tour de France. Hij kan alles winnen. Alles, behalve de Giro." Op ander terrein heeft Van Aert veel meer kans op succes, is de logica.

”Jeg elsker det, men jeg synes det er åndssvagt!” - Brian Holm tror ikke, at Wout van Aert kan køre klassement i Giro d’Italia👇🤔



"Hij is een klassieke renner, hij kan massasprints winnen", somt Holm nogmaals de mogelijkheden voor Van Aert op in het wielerlandschap. "Waarom moet hij nu in godsnaam de Giro proberen winnen? Dat begrijp ik gewoon niet." Voor de analisten is het wel een meerwaarde als Van Aert erbij is. "Het is goed voor ons", knikt Holm.