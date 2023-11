🎥 Wout van Aert heeft werkelijk hilarische uitdaging in petto voor Rigoberto Uran, er is duidelijk nog werk aan de winkel

Wout van Aert is door Rigoberto Uran hartelijk ontvangen. Een hilarische uitdaging als bedankje? Waarom niet! De Colombiaan moet de naam van Wout van Aert correct leren uitspreken.

Het uitspreken van zijn naam is al eens een moeilijkheid wanneer Van Aert de landsgrenzen verlaat. In Frankrijk wordt bijvoorbeeld tijdens de Tour de France constant gesproken over Woet van Aert. In Colombia lijken ze het dan weer moeilijk te hebben met het uitspreken van de letter t.

Dat is alleszins waar Rigoberto Uran het lastig mee heeft. In een filmpje op sociale media is te zien hoe Wout van Aert zijn Colombiaans gezelschap probeert te leren om zijn voornaam correct uit te spreken. Eén van de gasten slaagt er in, maar voor Uran is het geen evidentie.

Au? Uau? Wow? Wout 😂 pic.twitter.com/BEmKgainHG — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) November 10, 2023

"Wouw, Wouw, Wouw, Wouw? Wow, wow?" De man die drie keer op het podium stond van een grote ronde komt niet verder dan dat. Aan zijn uitspraak moet dus nog serieus gesleuteld worden, maar ondertussen zit de sfeer alvast goed in aanloop naar El Giro de Rigo.