Een te grote gok van Patrick Lefevere? Bijzonder veel vraagtekens bij controversiële beslissing

Soudal Quick-Step kondigde donderdag de komst van de Italiaan Gianni Moscon aan. Zal deze nieuwe gok van Patrick Lefevere opnieuw goed uitpakken?

Gianni Moscon (29) is de nieuwe gok van Patrick Lefevere. De Italiaan werd derde in de Ronde van Lombardije 2017 en vierde in Parijs-Roubaix 2021. Zonder lekke band en een reservefiets met verkeerde bandendruk had de Italiaan de Noord-Franse koers wellicht gewonnen.

Maar sinds zijn transfer naar Astana was Moscon de laatste twee jaar een schim van het talent dat hij was. De Italiaan kampte in 2021 met longcovid en een bacteriële infectie, dit jaar brak hij zijn sleutelbeen. Het waren dan ook niet zijn beste twee jaren. Maar Moscon is controversieel.

In 2017 werd hij zes weken geschorst door Team Sky na een racistische uitspraak richting de Fransman Réza. Op het WK in Bergen werd hij dat jaar gediskwalificeerd nadat hij te lang aan een ploegwagen hing.

In 2018 werd Moscon vijf weken geschorst na een klap aan Gesbert in de Tour. En in Kuurne-Brussel-Kuurne 2020 gooide Moscon zijn fiets richting Jens Debusschere na een val. Moscon werd uit koers gezet en scheurde zijn rugnummer in stukken.

Maar Patrick Lefevere wil de uitdaging toch aangaan. Moscon is vooral goedkoop door zijn mindere prestaties van de voorbije twee jaar en kan Soudal Quick-Step helpen in het voorjaar en de grote rondes. Maar het blijft wel een gok.

Dat was het ook met Cavendish in 2021, toen de Brit na drie jaar zonder zege terugkeerde naar Lefevere. Hij won 15 keer in twee jaar, waaronder vier keer in de Tour. Maar Moscon is natuurlijk geen Cavendish. Winnen was nooit zijn specialiteit.

Lefevere vindt iemand met een karakter soms wel beter dan een jaknikker die zwijgzaam volgt. En de laatste frats van Moscon dateert al van 2020. Maar het is vooral de vraag of Moscon na longcovid nog zijn oude niveau terugvindt. Dat wordt wellicht de grootste uitdaging voor Lefevere.