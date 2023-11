Geen medelijden met Remco Evenepoel: "Aan die wet ontsnapt hij niet"

Remco Evenepoel heeft er een sterk 2023 op zitten. Al was dat niet genoeg om Flandrien van het Jaar te worden.

Remco Evenepoel schitterde opnieuw dit jaar, met enkele klinkende overwinningen. Dat was echter niet genoeg om met de trofee van Flandrien van het Jaar te gaan lopen.

Of Evenepoel er zelf van wakker zal liggen is maar zeer de vraag. Deze prijs binnenhalen zal zeker niet op zijn lijstje gestaan hebben, al is het natuurlijk altijd wel een heel leuke manier om nog wat extra erkenning te krijgen voor het geleverde werk.

Dat Jasper Philipsen Flandrien van het Jaar werd was hoe dan ook een verrassing, al heeft hij die prijs ook niet gestolen. Onder de journalisten was wat verwondering, al was ook te horen dat Evenepoel veel gewonnen had, maar ook bepaalde doelstellingen niet haalde.

Daarbij werd vooral gewezen naar zijn offday in de Vuelta, waardoor hij meteen het eindklassement mocht vergeten van de Ronde van Spanje.

“Is dat niet het lot van de renner die absoluut de beste wil zijn?”, vraagt Marc Sergeant zich af in Het Nieuwsblad. “Als het dan een dag eens niet lukt, schieten ze allemaal op jou. Aan die wet ontsnapt ook Evenepoel niet. Wie veel aandacht krijgt, krijgt niet alleen positieve aandacht.”