Manager/organisator komt met opvallende mening én concreet plan na kritiek van UCI

De UCI uitte dinsdag kritiek op de vele renners die afhaken voor de Wereldbeker. Ploegleider Jurgen Mettepenningen en organisator van de cross in Dendermonde heeft daar ook wel wat over te zeggen.

Lars van der Haar en Thibau Nys haakten af voor de cross in Dendermonde of in het geval van de Nederlander zelfs het hele eindklassement van de Wereldbeker. En dat kwam op kritiek te staan van de UCI.

Jurgen Mettepenningen is manager van Pauwels Sauzen-Bingoal, maar ook organisator van de Wereldbeker van Dendermonde. Hij pleit voor oplossingen in een gesprek met Wielerflits: "Als de UCI van de Wereldbeker hét Champions League-klassement wil maken, dan lijkt het mij geen slecht idee om het klassement pas wat later in het seizoen te laten beginnen. Een gebalde Wereldbeker in december en januari: waarom niet, hé?"

Gebalde kalender

Dat zou natuurlijk ook de kansen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen toenemen, maar Mettepenningen is wat dat betreft eerlijk: "Puur sportief zou ik uiteraard liever in de situatie zitten dat we al drie of vier wereldbekermanches hebben gereden, voor Van Aert en Van der Poel het veld induiken. We zouden de Wereldbeker al binnen kunnen hebben, maar dat is niet hoe de sport werkt…”

De manager beseft dat een cross organiseren veel geld kost en dus enkel rendabel is als alle kleppers aanwezig zijn.