Met van Aert? Sterke man Jumbo-Visma spreekt over Giro-plannen 2024 en heeft scherpe kritiek voor Primoz Roglic

Rijdt Wout van Aert in 2024 de Giro of de Tour? Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de knoop al doorgehakt. Dat werd twee weken geleden al duidelijk, maar is er ondertussen al meer nieuws?

Wout van Aert had in de week van het EK gravel al zijn wens uitgesproken om ooit eens de Giro te rijden. Met de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs meteen na de Tour zou de Giro volgend jaar perfect passen in die planning.

En de Italiaanse media meent dus te weten dat Wout van Aert de Giro zal rijden en dat Jumbo-Visma hem daar wil uitspelen om het eindklassement te betwisten, met als ambitie een top-5. Er zijn alvast heel wat tijdritkilometers, dat kan een voordeel zijn.

Geen instapklare vervanger

“We willen onze jongere talenten naar de Giro sturen", laat Merijn Zeeman nu weten in Met Open Vizier. "Dit jaar konden we de drie rondes winnen omdat we het programma van Roglic en Vingegaard deels anders hadden verdeeld."

Ondertussen is Primoz Roglic niet langer deel van Jumbo-Visma, want hij verkaste naar Bora-Hansgrohe. “Ik hoop Primoz wel te kunnen vervangen. Al is er momenteel geen instapklare invaller. Zonder Primoz zijn er minder moeilijke gesprekken, discussies en keuzes in de coachgroep. Aan de andere kant was hij wel zo veeleisend dat hij de ploeg naar een hoger niveau getild heeft."